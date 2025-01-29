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Очередное похолодание ожидается в Казахстане

CentralAsia (KZ) -  На большей части Казахстана 30 января – 1 февраля ожидается облачная погода с осадками в виде снега, мокрого снега и дождя, сообщает «Казгидромет».

30-31 января на востоке, 31 января на севере страны – сильные снегопады, метель, порывистый ветер, туман. 30-31 января на юге, юго-востоке страны – сильные осадки (дождь, снег), сопровождающиеся гололедными явлениями. Лишь в западных областях республики будет без осадков.

Ночью на севере, востоке и в центре страны температура воздуха понизится до –20–28°C, днем уже 1 февраля будет около нуля.

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