Россия восстановит доверие сирийского народа посредством компенсации, реконструкции и восстановления, - СМИ

CentralAsia (CA) - Делегация Российской Федерации во главе со спецпредставителем по Ближнему Востоку Михаилом Богдановым прибыла в Дамаск и встретилась с новой сирийской администрацией.

Как сообщает агентство Sana, переговоры в ходе встречи были сосредоточены на ключевых вопросах, при этом было подтверждено уважение суверенитета и территориальной целостности Сирии.

Российская сторона подтвердила поддержку происходящим позитивным изменениям в Сирии, и в ходе диалога была отмечена роль России в восстановлении доверия с сирийским народом посредством конкретных мер, таких как компенсация, реконструкция и восстановление.

Стороны обсудили механизмы переходного правосудия, направленные на обеспечение ответственности и достижение справедливости для жертв войны, развязанной режимом Асада.

Новая сирийская администрация подтвердила свою приверженность взаимодействию со всеми заинтересованными сторонами для построения будущего Сирии, основанного на справедливости, достоинстве и суверенитете.

Новая администрация также отметила, что восстановление отношений должно учитывать прошлые ошибки, уважать волю сирийского народа и служить его интересам.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать сообщение сирийского агентства Sana, что новые власти страны попросили от России компенсации «для восстановления доверия».

Как пишет «Коммерсантъ», он подчеркнул, что Москве необходимо «выстраивать и поддерживать диалог» с новой властью в Дамаске.