«Мону Лизу» перенесут в отдельный зал Лувра
- Азия и мир, общество
- 16:39, 29 января 2025
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CentralAsia (CA) - Картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза» («Джоконда») перенесут в отдельный зал Лувра. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Новый зал планируется открыть до 2031 года.
Макрон также заявил, что сам Лувр перестроят. Музей ждут «переработка, реставрация и расширение», и он получит «великолепный новый вход».
Сейчас «Мона Лиза» висит в самом большом зале Лувра вместе с работами венецианских мастеров XVI века. Нормально рассмотреть картину практически невозможно из-за огромного числа желающих сделать это — в 2023 году ежедневно в зал с «Джокондой» заходили 20 тысяч человек.
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