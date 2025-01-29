«Мону Лизу» перенесут в отдельный зал Лувра

CentralAsia (CA) - Картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза» («Джоконда») перенесут в отдельный зал Лувра. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Новый зал планируется открыть до 2031 года.

Макрон также заявил, что сам Лувр перестроят. Музей ждут «переработка, реставрация и расширение», и он получит «великолепный новый вход».

Сейчас «Мона Лиза» висит в самом большом зале Лувра вместе с работами венецианских мастеров XVI века. Нормально рассмотреть картину практически невозможно из-за огромного числа желающих сделать это — в 2023 году ежедневно в зал с «Джокондой» заходили 20 тысяч человек.