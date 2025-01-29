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Азербайджан представит итоги расследования крушения самолета AZAL в ближайшее время

CentralAsia (CA) -  Информация о результатах расследования причин крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) рядом с Актау в Казахстане будет предоставлена общественности в ближайшее время. Об этом заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, сообщает Teleqraf.

Гаджиев подчеркнул необходимость завершения официального расследования и обнародования результатов для выяснения всех обстоятельств крушения самолета. «Считаем, что в ближайшее время вместе с государствами-партнерами мы предоставим общественности подробную информации по этому вопросу», — сказал он.

Ранее азербайджанский МИД заявил, что в российских СМИ и в некоторых официальных кругах получили распространение «сообщения дезинформационного характера и репортажи» об Азербайджане.

В пятницу, 24 января, в Казахстане сообщили, что предварительную часть результатов расследования крушения самолета AZAL около Актау опубликуют на следующей неделе.

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