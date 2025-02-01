Ученые зафиксировали рекордное потепление мирового океана, что угрожает климату

Тихий океан

CentralAsia (CA) - Темпы потепления океана за последние четыре десятилетия увеличились более чем в четыре раза, показало новое исследование.

Если в конце 1980-х годов температура океана повышалась примерно на 0,06 градуса Цельсия в десятилетие, то сейчас она увеличивается на 0,27 градуса Цельсия в десятилетие.

Исследование помогает объяснить, почему в 2023 и начале 2024 года наблюдались беспрецедентные температуры океана.

Профессор Крис Мерчант, ведущий автор работы из Университета Рединга, сказал: «Если бы океаны представляли собой ванну с водой, то в 1980-х годах горячий кран работал медленно, нагревая воду всего на долю градуса каждое десятилетие. Но теперь горячий кран работает гораздо быстрее, и потепление набирает обороты. Способ замедлить это потепление - начать перекрывать горячий кран, сокращая глобальные выбросы углерода и двигаясь к нулевому уровню».

Ускоряющееся потепление океана вызвано растущим энергетическим дисбалансом Земли, при котором в земной системе поглощается больше энергии Солнца, чем уходит обратно в космос. С 2010 года этот дисбаланс увеличился примерно вдвое, отчасти из-за роста концентрации парниковых газов, а также потому, что Земля теперь отражает в космос меньше солнечного света, чем раньше.

В 2023 и начале 2024 года температура мирового океана была рекордно высокой в течение 450 дней подряд. Часть этого тепла была вызвана Эль-Ниньо, естественным потеплением в Тихом океане. Сравнив его с аналогичным Эль-Ниньо в 2015-16 годах, ученые обнаружили, что остальная часть рекордного тепла объясняется тем, что за последние 10 лет поверхность моря прогревалась быстрее, чем в предыдущие десятилетия. 44 % рекордного тепла объясняется тем, что океаны поглощают тепло все быстрее.

Результаты исследования показывают, что общие темпы потепления Мирового океана, наблюдавшиеся в последние десятилетия, не являются точным указанием на то, что будет дальше: вполне вероятно, что повышение температуры океана, наблюдавшееся в течение последних 40 лет, будет превышено всего лишь в ближайшие 20 лет. Поскольку поверхностные слои океана задают темп глобального потепления, это имеет значение для климата в целом. Ускоряющееся потепление подчеркивает настоятельную необходимость сокращения сжигания ископаемого топлива, чтобы предотвратить еще более стремительное повышение температуры в будущем и начать стабилизацию климата.