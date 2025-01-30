Лидер группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» Ахмед аль-Шараа объявлен президентом Сирии

Ахмед аль-Шараа

CentralAsia (CA) - Президентом Сирии на переходный период объявлен лидер группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», фактический лидер страны Ахмед аль-Шараа (Абу Мухаммед аль-Джулани). Об этом объявил командующий повстанческой коалиции Хасан Абдель Гани, передает SANA.

Аль-Шараа также займется формированием временного законодательного совета, который будет действовать до принятия новой Конституции страны.

Кроме того, новые власти Сирии распустили армию и службы безопасности — вместо них появится новая структура, которая будет обеспечивать безопасность граждан.

Также объявлено о роспуске Партии арабского социалистического возрождения (БААС), которая пришла к власти в Сирии в 1963 году. С 2000 года ее генеральным секретарем был Башар Асад.

В начале декабря 2024 года исламистские боевики, оппозиционные правительственным силам президента Сирии Башара Асада, вошли в Дамаск и захватили власть в стране. Сам Асад покинул страну и отправился в Россию, где получил политическое убежище. Оппозиционные Асаду силы возглавляла группировка «Хайят Тахрир аш-Шам».