В Вашингтоне пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом

CentralAsia (CA) - Военный вертолет Sikorsky H-60 столкнулся с региональным пассажирским самолетом неподалеку от аэропорта Вашингтона, следует из сообщения авиауправления США. Президент Дональд Трамп осведомлен об инциденте, сообщили Fox News в Белом доме.

Авиационное управление США сообщило, что около 21:00 по местному времени во время захода на посадку на взлетно-посадочную полосу 33 в аэропорту имени Рейгана региональный реактивный самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines, выполнявший рейс 5342 для American Airlines, столкнулся в воздухе с вертолетом Sikorsky H-60.

Обломки самолета упали в реку Потомак. Ведется спасательная операция. Информации о жертвах нет.

American Airlines сообщила CNN, что на борту самолета были 60 пассажиров и четыре члена экипажа.

По данным Федерального управления гражданской авиации США, ожидается, что аэропорт не будет принимать и отправлять рейсы до 23:00, маневрирования на взлетно-посадочных полосах остановлено до 22:30. Расследование инцидента будет проводить Национальный совет по безопасности на транспорте США.