Трамп отказал Газе в помощи на $50 млн из-за бомб на презервативах

- Азия и мир, общество
- 10:10, 30 января 2025
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CentralAsia (CA) - Соединённые Штаты перестанут поставлять средства механической контрацепции палестинским боевикам в сектор Газа. Об этом заявил президент Дональд Трамп в ходе своего выступления в Белом Доме, передает Independent.
По его словам, ХАМАС использует презервативы для изготовления взрывных устройств.
«В ходе этого процесса мы выявили и остановили отправку 50 миллионов долларов в Газу для закупки презервативов для ХАМАС. И знаете, что с ними происходило? Они использовали их как способ изготовления бомб»,— заявил Трамп.
В израильских СМИ встречаются сообщения, согласно которым члены движения ХАМАС, стремясь удешевить создание бомб, используют презервативы: они берут несколько штук, надувают их гелием — такая конструкция может нести 10-15 гр допнагрузки, — привязывают к ним контейнеры со взрывчаткой и запускают в сторону Израиля.
Телеканал CNN 29 января опубликовал материал, в котором сообщил, что Белый дом не предоставил доказательств того, что финансирование шло на презервативы для ХАМАС. Трое экспертов по помощи Газе сказали, что речи о $50 млн на презервативы для ХАМАС ранее не шло, и назвали заявления Трампа ложными.