Reuters: Новые власти Сирии потребовали от России выдать Башара Асада

CentralAsia (CA) - Новые власти Сирии потребовали от России выдать бывшего президента страны Башара Асада. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров между двумя странами.

По информации агентства, требование выдвинул президент Сирии, лидер группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ) Ахмед аш-Шараа.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать эту информацию Reuters.

Российская делегация во главе с заместителем министра иностранных дел РФ Михаилом Богдановым прибыла в Сирию 28 января. Это первый визит российской делегации в Сирию после смены власти в стране. По словам Богданова, «изменений в российском присутствии в Сирии нет, а стороны условились продолжить консультации».

По данным сирийского информационного агентства SANA, новая сирийская администрация в ходе переговоров с Россией потребовала выплаты компенсаций. В ходе переговоров новые власти Сирии заявили, что «восстановление отношений должно учитывать ошибки прошлого, уважать волю сирийского народа и служить его интересам».

После бегства Башара Асада из Сирии 8 декабря МИД РФ объявило, что он ушел с поста президента Сирии и покинул страну. Президент РФ Владимир Путин предоставил убежище Асаду и его семье.