Давка на крупнейшем фестивале в Индии: Число жертв возросло до 30

CentralAsia (CA) - По официальным данным, в результате давки на фестивале Кумбха Мела в индийском Праяградже погибли по меньшей мере 30 верующих, и не менее 90 получили ранения, сообщает «Би-би-си».

Главный министр штата Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатх ранее заявил, что несколько паломников получили серьезные ранения, но не назвал никаких цифр и не стал отвечать на сообщения СМИ о погибших.

В то же время три источника в полиции сообщили Reuters, что в больничный морг недалеко от места давки были доставлены почти 40 трупов.

Кумбха Мела, или «праздник кувшина» — крупнейший индуистский праздник, связанный с обрядом массового паломничества к святыням и омовения в реке. Индуисты верят, что омовение на Кумбха Мела очистит их от грехов и избавит от круговорота жизни и смерти.

Инцидент произошел между часом и двумя часами ночи по местному времени, когда некоторые паломники пытались перепрыгнуть через полицейские баррикады, чтобы добраться до Сангам Нос, места, где самая священная река Индии Ганг встречается с Ямуной и мифической рекой Сарасвати. Индуисты верят, что купание в реке очистит их от грехов и поможет обрести спасение.

Среда, которая отмечается как Мауни Амавасья, день, предназначенный для самоанализа, считается самым подходящим днем для омовения во время фестиваля.

Наплыв паломников на Кумбха Мела продолжается, несмотря на давку, которая произошла в ранние часы. Официальные лица заявили, что в среду в фестивале примут участие до 100 миллионов человек.

После давки власти ввели более строгие меры безопасности, полиция направляет паломников к другим берегам реки и просит их не сходиться в одном месте.

По сообщениям официальных лиц, к полудню по местному времени ритуал омовения в Праяградже совершили 42 миллиона паломников, а всего с момента начала фестиваля 13 января в реку окунулись около 200 миллионов человек.

Премьер-министр Нарендра Моди и федеральные министры, включая министра внутренних дел Амита Шаха, выразили соболезнования жертвам давки во время Кумбха Мела, признав гибель людей.

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