США депортируют 1,4 млн нелегальных мигрантов, среди них 1,8 тыс. граждан Центральной Азии, 37 тыс. Китая, 3,5 тыс. России

- Казахстан, общество
- 12:24, 30 января 2025
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- Обновлено: 12:25, 30 января 2025 Кыргызча
CentralAsia (KZ) - К ноябрю 2024 года власти США внесли в список на депортацию 1 445 549 иностранцев из разных государств, сообщает иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) в ответ на запрос Fox News.
По данным ICE, лидируют граждане Мексики (252 044), Гватемалы (253 413), Гондураса (261 651) и Сальвадора (203 822).
Также в списке присутствуют представители Китая (37 908), России (3 518) и стран Центральной Азии: Узбекистана (975), Казахстана (369), Кыргызстана (319), Таджикистана (149), Туркменистана (40).
Сейчас все эти лица не находятся под стражей, но в отношении них уже вынесено окончательное решение.
Президент США Дональд Трамп в своей первой речи пообещал немедленно прекратить незаконное пересечение границы нелегалами и начать процесс депортации миллионов мигрантов. Он объявил общенациональный режим чрезвычайной ситуации из-за проблем на южной границе страны.