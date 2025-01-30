Глава Пентагона заявил о начале расследования авиакатастрофы в Вашингтоне

CentralAsia (CA) - Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что ведомство незамедлительно начало расследование обстоятельств столкновения пассажирского самолета и военного вертолета в воздушном пространстве рядом с аэропортом имени Рейгана под Вашингтоном.

«Поисково-спасательные работы продолжаются. Армия и Министерство обороны немедленно приступили к расследованию»,— написал глава Минобороны США в соцсети Х.

Всего на борту самолета находилось 64 человека (60 пассажиров и четыре члена экипажа). Экипаж вертолета состоял из трех военнослужащих. CBS со ссылкой на полицию сообщал, что в ходе поисково-спасательной операции на реке Потомак из воды достали не менее 18 тел. Собеседник говорил, что выживших пока не обнаружено. При этом NBC писал, что спасатели достали из воды четырех человек, их госпитализировали.

Столкновение самолета и вертолета произошло возле аэропорта Вашингтона около 21:00 29 января по местному времени. Самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines при заходе на посадку столкнулся в воздухе с военным вертолетом Sikorsky H-60. Аэропорт приостановил работу. Источник в ФБР сообщил NBC, что ведомство исключило версию о теракте при авиакатастрофе.