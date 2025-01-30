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Шавкат Мирзиёев почтил память Ислама Каримова. Фото

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 30 января, в день рождения первого президента Ислама Каримова, возложил цветы к его памятнику в Ташкенте. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

На церемонии присутствовали вдова первого президента Татьяна Каримова, представители палат Олий Мажлиса, Администрации президента, правительства и представители общественности.

Были прочитаны суры из Корана и совершены дуа. Участники вспомнили заслуги первого президента.

Аналогичные мероприятия прошли в Самарканде, где похоронен Ислам Каримов, и Карши, где он работал в качестве руководителя области.

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