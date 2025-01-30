Трамп: Авиакатастрофы под Вашингтоном можно было избежать

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп заявил, что столкновение пассажирского самолета и военного вертолета рядом с аэропортом имени Рейгана под Вашингтоном можно было предотвратить. По его словам, лайнер следовал по стандартной траектории захода на посадку, а экипаж вертолета должен был изменить курс.

«Самолет шел по идеальной и рутинной траектории захода в аэропорт. Вертолет направлялся прямо на него в течение длительного времени. Ночь ясная, огни на самолете горели — почему вертолет не поднялся, не снизился или не повернул? Почему диспетчерская вышка не дала четкие указания вертолету, вместо того чтобы спрашивать, видит ли он самолет? Это плохая ситуация, которую можно было предотвратить»,— написал американский президент в соцсети Truth Social.

Исполнительный директор авиакомпании American Airlines, которой принадлежал пассажирский самолет, Роберт Айсом выразил глубокую скорбь в связи с трагедией. «Это трудный день для всех нас»,— сказал он в видеообращении, передает ABC News.

Самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines (дочерняя структура American Airlines) столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 при заходе на посадку. Обломки самолета упали в реку Потомак. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, в вертолете — трое военнослужащих. По информации CBS, из реки уже достали не менее 18 тел.