Трамп поручил подготовить в Гуантанамо центр содержания для 30 тысяч нелегалов

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп подписал указ о расширении центра иммиграционных операций на военно-морской базе Гуантанамо-Бэй до «полной мощности», чтобы подготовить дополнительные места для иностранных преступников, свидетельствует документ на сайте Белого дома.

По словам Трампа, на базе Гуантанамо, которая расположена на Кубе, есть тысячи свободных мест, и «большинство людей даже не знают об этом».

«У нас в Гуантанамо есть 30 тысяч мест для содержания самых опасных преступников-нелегалов, угрожающих американскому народу. Некоторые из них настолько плохи, что мы даже не доверяем содержание их странам, потому что не хотим, чтобы они возвращались, поэтому мы собираемся отправить их в Гуантанамо», — заявил Трамп. До этого он подписал закон, предоставляющий федеральным властям более широкие полномочия по депортации нелегальных мигрантов, обвиняемых в преступлениях.

Недавно назначенный министр обороны Пит Хегсет сказал, что его ведомство может создать центр содержания под стражей «очень быстро» и назвал Гуантанамо «идеальным местом» для этого.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что новое правительство США «совершило акт жестокости», объявив о планах отправки тысяч мигрантов на базу в Гуантанамо, «расположенную на незаконно оккупированной территории Кубы».

Военная тюрьма в Гуантанамо была открыта в 2002 году. На протяжении десятилетий в ней содержались обвиняемые в причастности к атакам 11 сентября 2001 года. База также включает центр операций по делам мигрантов, где иммиграционные власти США годами проверяли некоторых просителей убежища, задержанных в море. Несколько президентов США, включая Барака Обаму, обещали закрыть тюрьму в Гуантанамо, но так и не сделали этого. Сейчас там содержатся 15 заключенных, обвиняемых в терроризме.