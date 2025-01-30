В Преднистровье заканчиваются запасы газа, - глава республики

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CentralAsia (CA) - Запасы газа в Приднестровье близки к нулю, заявил «РИА Новости» глава непризнанной республики Вадим Красносельский, комментируя инициативу Кишинева по решению энергокризиса.

В понедельник премьер-министр Молдавии Дорин Речан сообщил, что правительство страны выделит три миллиона кубометров газа Приднестровью в долг.

«Наши запасы близки к нулю. Поэтому мы запросили в Молдове этот объем взаймы, чтобы до восстановления полноценного газоснабжения республики не допустить развития худшего из сценариев», — сказал собеседник агентства.

По его словам, трех миллионов кубометров газа хватит на неделю-полторы при минимальном потреблении, это позволит недолго поддержать давление в трубе.

«Надеюсь, его хватит до начала полноценной регулярной поставки газа в республику. Подчеркну, эти мизерные кубометры — вынужденная временная мера. Их наличие никак не разрешает энергетический кризис, поскольку нормальное потребление газа в Приднестровье составляет порядка трех миллионов кубометров в сутки», — пояснил Красносельский.

Приднестровье рассчитывает, что к концу недели удастся возобновить стабильные поставки газа в республику, поскольку опустошение труб чревато серьезными техническими последствиями, добавил политик.

1 января российский «Газпром» остановил поставки газа в Молдавию из-за истечения договор о транзите топлива через Украину.