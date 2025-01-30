Трамп сообщил, что в авиакатастрофе в Вашингтоне никто не выжил

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп, выступая на брифинге в Белом доме, сообщил, что в результате столкновения самолета American Airline и вертолета Black Hawk в Вашингтоне никто не выжил. Его слова приводит NBC News.

Он заявил, что всю ночь проводилась масштабная поисково-спасательная операция, в ходе которой были задействованы все имеющиеся ресурсы.

«Это была темная и мучительная ночь в столице нашей страны и в истории нашей страны, трагедия ужасных масштабов. Мы скорбим о каждой драгоценной душе, которая была отнята у нас так внезапно», — заявил Трамп.

Он отметил, что на борту были талантливые россияне, и выразил соболезнования семьям погибших.

Президент США заявил, что уже в контакте с Россией по поводу трагедии, и отметил, что США окажут помощь в передаче останков в РФ. На вопрос, будет ли правительство США содействовать передаче их останков, учитывая, что между двумя странами нет прямого авиасообщения, Трамп заявил: «Мы уже связались с Россией, и ответ – да, мы окажем содействие».

Пассажирский самолет American Airlines и вертолет Black Hawk армии США упали в реку Потомак после столкновения в воздухе. Столкновение произошло возле аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне вечером 29 января. На борту самолета находились 64 человека: 60 пассажиров и четыре члена экипажа.

Ассоциация фигурного катания США сообщила, что на борту самолета находились несколько фигуристов, тренеры и члены их семей, которые возвращались из Национального лагеря развития, приуроченного к чемпионату США по фигурному катанию в Уичито (штат Канзас). Сообщалось, что на борту находились чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов.