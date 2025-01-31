ХАМАС отпустил восемь заложников, Израиль освободил 110 палестинцев

Бойцы «Бригад Аль-Кассам» перед домом бывшего лидера группировки Яхьи Синвара в Хан-Юнисе, где запланирован обмен части заложников

CentralAsia (CA) - Палестинская группировка ХАМАС освободила еще восемь заложников – Красному Кресту переданы трое израильтян и пять граждан Таиланда. Израиль в свою очередь освободил 110 палестинских заключенных, сообщает «Би-би-си».

Среди освобожденных – 20-летняя военнослужащая израильской Армии Агм Бергер. Она провела в плену 482 дня. Также были освобождены 29-летняя Арбель Йехуд и 80-летний Гади Мозес. Партнер и брат Йехуд до сих пор находятся в плену.

Из 110 палестинских заключенных 32 были приговорены к пожизненному заключению, а 48 отбывали длительные сроки. Также есть два 15-летних подростка, еще 30 человек – младше 18 лет. Из освобожденных заключенных 21 человек должен быть депортирован за границу.

По данным Министерства иностранных дел Таиланда, во время нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года был похищен 31 тайский гражданин, большинство из которых были освобождены уже к концу года. Всего в Израиле проживает около 30 тысяч граждан Таиланда.

Ранее ХАМАС освободил семь заложников, а Израиль — 290 заключенных.

Четвертый обмен запланирован на выходные, но в среду ХАМАС обвинил Израиль в том, что он ставит под угрозу сделку, задерживая поставки топлива, палаток, тяжелой техники и другого оборудования.

Между тем после открытия контрольно-пропускных пунктов в выходные более 500 тыс. палестинцев вернулись домой на север Газы.

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