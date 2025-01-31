В Анталье закрыли 50 отелей после пожара на горнолыжном курорте

CentralAsia (CA) - В Анталье опечатали не менее 50 отелей после пожара в отеле на горнолыжном курорте, в результате которого погибли почти 80 человек, сообщает канал NTV. Решение приняло главное управление инвестиций и предпринимательства Министерства культуры и туризма Турции.

Ведомство разослало губернаторам 81 провинции письмо, касающееся отелей, которые не имеют сертификата туристической деятельности и работают незарегистрированными. В письме за подписью замминистра Надира Алпаслана содержится просьба выявить такие учреждения и принять необходимые меры. После проверок было закрыто 50 отелей в районе Муратпаша в Анталье, одном из регионов с наибольшим количеством малых и средних объектов размещения в Турции.

Пожар произошел 21 января в ресторанной части отеля Grand Kartal. В здании в тот момент находилось 237 человек. По предварительной оценке властей и экспертов, в отеле не были приняты необходимые меры противопожарной безопасности. Газета Sabah сообщала, что пожар мог произойти по ошибке его сотрудников, не выключивших гриль. В рамках возбужденного после ЧП уголовного дела задержаны 15 человек.