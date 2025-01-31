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ХАМАС подтвердил смерть главы военного крыла движения Мохаммеда Дейфа
Мухаммед ад-Дейф
Мухаммед ад-Дейф

CentralAsia (CA) -  Военное крыло ХАМАС Бригады Изаддина аль-Кассама сообщили о гибели своего командира Мухаммеда ад-Дейфа, передает «Аль-Джазира». Также были убиты его заместитель Марван Исса и еще несколько командиров.

Израиль и США сообщали об убийстве Марвана Иссы в марте, но ХАМАС не подтверждал информацию. Минобороны Израиля утверждало, что Мухаммед ад-Дейф был убит в июле.

Война между Израилем и ХАМАС началась с нападения палестинского движения на израильскую территорию 7 октября 2023 года. Было убито 1,2 тыс. израильтян, 5,4 тыс. получили ранения, больше 200 израильтян и иностранцев были взяты в заложники. Израиль проводит ответную военную операцию, в результате которой погибло больше 47 тыс. палестинцев, около 112 тыс. человек пострадали.

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