Швеция объявила о крупнейшем пакете военной помощи Украине на $1,2 млрд

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CentralAsia (CA) - Министр обороны Швеции Пол Йонсон объявил о пакете помощи Украине общей стоимостью 13,5 млрд шведских крон, или 1,23 млрд долларов. Это 18-й транш, предоставленный Стокгольмом с начала российских военных действий и крупнейший в денежном выражении.

Как следует из сообщения Йонсона в сети X, примерно 90 млн долларов Швеция вложит в производство ракет и дронов большой дальности в самой Украине (об аналогичных инвестициях ранее объявляла Дания).

Четверть всего пакета составят вооружения, передаваемые из запасов шведской армии, в том числе 16 боевых катеров (в дополнение к 16 уже поставленным), 1500 противотанковых ракет и 200 гранатометов AT4. Также такие гранатометы будут поставлены Молдове, Йонсон не уточнил их количество.

45% всего пакета, или 534 млн долларов, придется на производство нового оружия в Швеции и Европе для нужд Украины, шведское правительство сейчас ведет переговоры с поставщиками, сказал министр на пресс-конференции. Приоритет будет отдаваться артиллерии, дронам и дальнобойному оружию.