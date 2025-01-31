Число умерших в Стамбуле от поддельного алкоголя узбекистанцев выросло до 23

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CentralAsia (UZ) - Число граждан Узбекистана, умерших в Стамбуле от употребления контрафактного алкоголя, увеличилось до 23. Об этом сообщило генеральное консульство Узбекистана в Стамбуле. Ранее сообщалось о 17 умерших.

«По состоянию на 30 января 2025 года число граждан Узбекистана, отравившихся контрафактным алкоголем в Турции, достигло 23 человек. Двое из них - женщины. Все тела доставлены в Узбекистан», - говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы генконсульства.

Там информировали, что некоторые граждане республики, обращавшиеся в местные больницы с симптомами отравления контрафактом, завершили курс лечения и были выписаны, другие продолжают получать медицинскую помощь. Посольство Узбекистана в Анкаре и генеральное консульство в Стамбуле держат ситуацию под контролем.

В середине января турецкий телеканал NTV сообщал, что в медучреждения Стамбула после употребления поддельного алкоголя обратились порядка 90 человек, у них было выявлено отравление метанолом. Практически все случаи отравлений зафиксированы в районе, где в основном проживают выходцы из Туркмении и Узбекистана. По подозрению в изготовлении и продаже поддельного алкоголя задержаны 15 человек, четверо из них по решению суда арестованы по статье местного УК «Попытка умышленного убийства». Решением властей Стамбула в городе закрыты и лишены лицензий за продажу фальшивого алкоголя свыше 60 учреждений.