экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Число умерших в Стамбуле от поддельного алкоголя узбекистанцев выросло до 23
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) -  Число граждан Узбекистана, умерших в Стамбуле от употребления контрафактного алкоголя, увеличилось до 23. Об этом сообщило генеральное консульство Узбекистана в Стамбуле. Ранее сообщалось о 17 умерших.

«По состоянию на 30 января 2025 года число граждан Узбекистана, отравившихся контрафактным алкоголем в Турции, достигло 23 человек. Двое из них - женщины. Все тела доставлены в Узбекистан», - говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы генконсульства.

Там информировали, что некоторые граждане республики, обращавшиеся в местные больницы с симптомами отравления контрафактом, завершили курс лечения и были выписаны, другие продолжают получать медицинскую помощь. Посольство Узбекистана в Анкаре и генеральное консульство в Стамбуле держат ситуацию под контролем.

В середине января турецкий телеканал NTV сообщал, что в медучреждения Стамбула после употребления поддельного алкоголя обратились порядка 90 человек, у них было выявлено отравление метанолом. Практически все случаи отравлений зафиксированы в районе, где в основном проживают выходцы из Туркмении и Узбекистана. По подозрению в изготовлении и продаже поддельного алкоголя задержаны 15 человек, четверо из них по решению суда арестованы по статье местного УК «Попытка умышленного убийства». Решением властей Стамбула в городе закрыты и лишены лицензий за продажу фальшивого алкоголя свыше 60 учреждений.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.

Новости по теме:

print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com