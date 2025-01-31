На борту рухнувшего в США самолета были трое граждан России, - МИД РФ

CentralAsia (CA) - Три человека, которые погибли при крушении самолета Bombardier CRJ700 в Вашингтоне 29 января, имели российские паспорта, информация еще по одному пассажиру проверяется. Об этом на брифинге 31 января сообщила представитель МИД России Мария Захарова, пишет «КоммерсантЪ».

Захарова сказала, что российское посольство находится на связи с Госдепом США, но конкретных ответов на свои запросы не получает. «В большей степени это похоже на односторонний контакт»,— объяснила Мария Захарова. По ее словам, ответы приходят только общие. Представитель МИД выразила соболезнования родным и близким погибшим, а также жителям США.

29 января пассажирский самолет American Airlines вылетел из города Уичито в Канзасе и столкнулся с военным вертолетом при заходе на посадку в Вашингтоне. Оба судна упали в реку. Погибли все 67 человек, находившихся на бортах судов. 31 января, по данным ABC, были найдены черные ящики лайнера, их отправили на расшифровку. Среди подтвержденных жертв — экс-фигурист Александр Кирсанов, фигуристы Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также советская фигуристка Инна Волянская. Они родились в России.