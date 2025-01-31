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В разбившемся в Вашингтоне самолете не было казахстанцев, - МИД РК

CentralAsia (KZ) -  В пассажирском самолете American Airlines, который упал в реку Потомак в Вашингтоне, не было граждан Казахстана, сообщили в Министерстве иностранных дел РК.

Трагедия произошла накануне, 30 января. Самолет выполнял рейс из Уичиты (штат Канзас) в Вашингтон и при заходе в аэропорт столкнулся в небе с военным вертолетом. На борту лайнера было 64 человека, в вертолете — три человека. Оба воздушных судна упали в реку Потомак. Президент США Дональд Трамп объявил, что никто не выжил.

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