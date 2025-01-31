Россельхознадзор сообщил, что нашел листерию в мясе птицы производителя из Казахстана. Позже сообщение было удалено

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CentralAsia (KZ) - 29 января Россельхознадзор заявил о выявлении бактерии листерии в мясе птицы, произведённом на «Макинской птицефабрике». Однако позже эта информация исчезла с официального сайта ведомства. В Минсельхозе Казахстана сообщили, что пока не получали подтверждений лабораторных исследований от российской стороны.

По данным Россельхознадзора, заражённое охлаждённое филе цыплёнка-бройлера поступило в Россию через Алтай. Ведомство уже начало изымать продукцию и установило усиленный лабораторный контроль за птицефабрикой. Исследования, проведённые в Алтайском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ», подтвердили наличие листерии (Listeria monocytogenes).

Листерия вызывает инфекционное заболевание листериоз, которое поражает нервную систему и репродуктивные органы. Болезнь особенно опасна для беременных женщин и новорождённых. Инкубационный период может достигать 90 дней. Среди симптомов — лихорадка, озноб, тошнота, мышечные боли, а в тяжёлых случаях — судороги и потеря равновесия.

В Министерстве сельского хозяйства Казахстана пояснили, что усиленный лабораторный контроль не запрещает поставки продукции в страны ЕАЭС, но каждая партия подлежит проверке. При этом ведомство пока не получало от Россельхознадзора официального подтверждения выявленных нарушений.

«На данный момент Комитет ветеринарного контроля и надзора МСХ РК не получил от Россельхознадзора информацию с подтверждающими результатами лабораторных исследований. Согласно положению ЕАЭС № 94, уполномоченные органы обязаны информировать всех заинтересованных лиц о выявленных нарушениях в течение десяти рабочих дней»,говорится в сообщении Минсельхоза.

В связи с ситуацией Акмолинская областная территориальная инспекция КВКН проведёт проверку предприятия и дополнительные лабораторные исследования.

«Макинская птицефабрика» работает с 2018 года и является одной из крупнейших в Казахстане. В 2023 году предприятие увеличило производство до 90 тысяч тонн мяса птицы в год. Продукция выпускается под брендом «Кус Вкус» и представлена в казахстанских магазинах. В компании заявляют, что на всех производственных площадках регулярно проводятся проверки с участием технологов и специалистов по сертификации «Халал».

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