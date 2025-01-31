В Казахстане планируют отслеживать мобильные переводы от 1 млн тенге за три месяца

CentralAsia (KZ) - В Казахстане планируют установить порог для проверки мобильных переводов на уровне 12 МЗП за три месяца, сообщает пресс-служба Минфина.

Сейчас критерием для такой проверки является получение одним физическим лицом в течение каждого из трёх последовательных календарных месяцев от 100 и более разных лиц денег на банковский счёт, не предназначенный для предпринимательской деятельности. Сведения по таким лицам банки обязаны предоставлять в органы государственных доходов для проведения налогового контроля.

«По итогам проработки Министерство финансов совместно с Национальным банком и банками приняло решение дополнить действующие критерии суммой входящих мобильных переводов свыше 12 МЗП (в 2025 году – 1 020 000 тенге. – Авт.) за три последовательных календарных месяца (для обязательной регистрации в качестве ИП годовой доход должен составить свыше 12 МЗП)», – говорится в сообщении.

Соответствующий приказ министра финансов сейчас рассматривают в Национальном банке.

Ранее в правительстве планировали установить порог для проверки мобильных переводов на уровне 3 МЗП (на 1 января 2025 года – 255 000 тенге).

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