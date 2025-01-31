Паводки в Казахстане: В зоне риска находятся 1223 населённых пункта

Фото: Massaget.kz/Нуржан Рысбеков

CentralAsia (KZ) - 1223 населённых пункта Казахстана находятся в зоне риска затопления. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов на правительственном часе в сенате, передает informburo.kz.

МЧС взаимодействует с местными властями и другими государственными органами, чтобы подготовить инфраструктуру этих локаций к возможным паводкам.

«К примеру, для защиты населённых пунктов возвели и укрепили 576 км защитных дамб и валов. Отремонтировали и построили 164 км дренажных систем, установили и заменили 960 водопропускных сооружений под автомобильными и железными дорогами, устроили 658 км каналов и арыков. На опасных участках 74 рек провели более трёхсот километров дноуглубления и берегоукрепления. Внутри населённых пунктов ведётся строительство и ремонт ливневых и дренажных систем», – перечислил Аринов проводимые противопаводковые мероприятия.

При министерстве создали комитет предупреждения чрезвычайных ситуаций, который будет контролировать эту работу. Открыт и командный центр стратегического планирования и оперативного управления, который в том числе будет работать с новой системой прогнозирования и моделирования паводков TASQYN. Аринов заверил, что система может дать прогноз расхода воды и уровня рек на долгосрочный и краткосрочный периоды.

«Следует отметить, что точность и достоверность результатов моделирования паводка будут зависеть от прогноза «Казгидромета» и предоставленных данных «Казводхоза» по сбросу воды из водохранилищ, а также от актуальных данных цифровой модели рельефа местности и батиметрии», – отметил министр.

Представитель «Казгидромета» добавила, что предварительный прогноз по паводкам в Казахстане предприятие выпустило 30 января. Согласно нему:

высокие риски: в Абайской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Улытауской, Костанайской, Акмолинской, Западно-Казахстанской областях;

средние риски: в Жетысуской, Туркестанской, Жамбылской и Атырауской областях;

низкие риски: в Павлодарской и Мангистауской областях.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения