Тепло сменится морозом и снегом. Узбекистанцам рассказали, чего ждать от погоды в феврале

CentralAsia (UZ) - В феврале в Узбекистане ожидается переменчивая погода. Последний месяц зимы порадует теплыми днями с температурой до 15 градусов тепла, но и принесет морозные ночи до минус 13 градусов.

По прогнозам «Узгидромета», месяц начнется с сухой погоды, которая сохранится в течение 6-7 дней. Температура воздуха в начале этого периода будет в пределах ночью 0-5 градусов мороза, днем 3-8 градусов тепла.

К 6-7 февраля значительно потеплеет, в дневные часы воздух прогреется до 12-15 градусов тепла, по северу до 5-8 градусов выше нуля.

В дальнейшем до конца месяца ожидается колебание температуры ночью от 2-7 градусов тепла до 3-8 градусов мороза, днем – от 10-15 тепла до 0-5 градусов выше нуля. По северу ночью от 2 мороза-3 тепла до 8-13 градусов мороза, днем – от 5-10 градусов тепла до 0-5 градусов мороза.

Осадки, преимущественно в виде дождя, пройдут по территории республики в конце первой декады. Во второй и третьей декадах дождь и снег ожидаются по 2-3 дня в каждой из них.

Месячное количество осадков в феврале по территории республики не превысит среднемноголетних значений.