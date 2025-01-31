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В выходные в Казахстане ожидаются снегопады

CentralAsia (KZ) -  1-3 февраля на большей части Казахстана ожидаются дождь, мокрый снег и снегопады с метелями, порывистым ветром, туманом и гололедными явлениями, сообщает «Казгидромет».

Сильный снег прогнозируется 1 февраля на востоке и юго-востоке страны. На юго-западе и юге республики будет без осадков.

Температуры воздуха ночь на севере, востоке и в центре страны повысится до -0-18 градусов, днем в северных и северо-западных областях республики -4+2 градуса, на востоке и в центре днем -0-11 градусов. На западе страны температура воздуха будет колебаться от -8 до +10 градусов. На юге республики ночью -2-13 градусов, днем -2+7. На юго-востоке ночью -5-15 градусов, в горных районах -17-25, днем 0-7 градусов.

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