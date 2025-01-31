Ранившего главного муфтия Таджикистана ножом мужчину обвинили в экстремизме

Саидмукаррам Абдулкодирзода

CentralAsia (TJ) - Мужчину, который прошлой осенью напал с ножом на главу Совета улемов Таджикистана Саидмукаррама Абдулкодирзода, обвинили в экстремизме. Об этом сообщает «Азия-Плюс» со ссылкой на самого муфтия.

На пресс-конференции 31 января Абдулкодирзода заявил, что дело уже передано в суд и состоялось первое заседание.

«Я сказал: пусть Аллах наставит его. Сейчас суд продолжается. На первом этапе суда меня вызвали, но в те дни я был занят и не смог пойти, отправил своего представителя. Представитель сказал, что тот человек сильно плакал и раскаивался. Говорил, что его сбили с толку, подстрекали, ввели в заблуждение, и он не осознавал, что делает. Он попросил передать от его имени извинения уважаемому муфтию, сказал, что очень сожалеет. До сих пор я с ним не встречался», — уточнил муфтий.

Данные обвиняемого не раскрываются.

Нападение на муфтия произошло 11 сентября 2024 года. Неизвестный с ножом напал на Абдулкодирзода возле центральной мечети Душанбе. Муфтий получил ранение. Изначально в МВД сообщили, что нападение произошло «из хулиганских побуждений». В отношении напавшего было возбуждено уголовное дело, однако по какой статье, в МВД не уточнили.

Спустя месяц после нападения Абдулкодирзода заявил, что «этот молодой человек был одним из экстремистов».

«Эта группа — своего рода объединение малограмотных, с ограниченными взглядами молодых людей. Они якобы служат исламу. Если посмотреть на корни этих радикальных группировок, то они не мусульмане. Их вербуют через интернет, социальные сети. Те, кто их завербовал, направлял, подстрекал или ждал, на самом деле никогда не встречался с ними лично», — отмечал священнослужитель.

Абдулкодирзода 61 год, он имеет ученую степень по философии, религиозное образование получил в Пакистане. Священнослужитель возглавляет Совет улемов с 2010 года. Именно этот орган единственный в республике обладает правом издавать фетвы — решения по каким-либо вопросам на основании мусульманского права.

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