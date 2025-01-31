Морозы и перепады температуры: Какая погода ждёт Таджикистан в феврале?

CentralAsia (TJ) - Февраль для Таджикистана будет прохладным, особенно в горных и восточных районах, где ожидаются морозы и перепады температур, сообщили «Азия-Плюс» в Гидрометцентре страны.

По данным синоптиков, в долинах температура будет более мягкой, но осадки и сильные ветры будут в течение всего месяца.

Итак, прогноз по регионам:

Хатлонская область и долинные районы республиканского подчинения

В долинных районах температура в феврале будет варьироваться от 4 до 8 градусов тепла, что на 1-2 градуса выше нормы. В предгорьях температура составит около 0-3 градусов, что тоже немного выше обычных значений.

В течение месяца температура будет изменяться: в долинах ночью температура может колебаться от 4 до 9 градусов тепла, а днем — от 10 до 15 градусов, понижаясь до 4-9 градусов тепла.

В предгорьях ночные температуры будут от -7 до +5 градусов, а днем — от 2 до 7 градусов тепла, с максимумом до 8-13 градусов.

Иногда возможны сильные похолодания: ночью в долинах температура может опуститься до -6 градусов, а днем — до 0 градусов.

В предгорьях ночью температура может опуститься до -10 градусов, а днем — до -4 градусов.

Осадков будет больше нормы. В долинах ожидается 28-33 миллиметра осадков, а в предгорьях — 110-130 миллиметров.

Также возможны сильные западные ветры со скоростью до 17-22 метров в секунду и туманы.

Согдийская область

На севере страны средняя температура будет близка к норме: в долинах около 2-4 градусов тепла (норма — 2-3 градуса), в горных районах — от -3 до -5 градусов.

В долинах ночью температура будет варьироваться от -3 до +2 градусов, а днем — от 2 до 7 градусов тепла, максимум до 8-13 градусов. В горных районах ночью температура может опуститься до -4 градусов, а днем температура будет колебаться от -3 до +8 градусов.

Иногда возможны похолодания: ночью в долинах до -8 градусов, днем — до -10 градусов, а в горных районах — до -15 градусов ночью и до -6 градусов днем.

Осадки в Согде будут в пределах нормы: в долинах — 13-38 миллиметров, в горных районах — 10-22 миллиметра, с возможными отклонениями. Также могут быть сильные ветры и туманы.

Горные районы республиканского подчинения и западные районы ГБАО

В горных районах температура в феврале будет варьироваться от -3 до +2 градусов, в отдельных местах — до -6-8 градусов мороза, что немного выше нормы (норма — от -4 до +10 градусов). В течение месяца температура будет колебаться: ночью от -10 до -5 градусов, днем — от -5 до +3 градусов.

В отдельные дни возможны сильные морозы — до -15 градусов ночью и до -8 градусов днем.

В этих районах осадков ожидается больше, чем обычно. В горных районах республиканского подчинения — до 130 миллиметров, на южных склонах Гиссарского хребта — до 141 миллиметра.

По Западу Горно-Бадахшанской автономной области - от 8 до 59 миллиметров. Ветер может усилиться до 17-22 метров в секунду, а также возможны туманы.

Восточные районы ГБАО

В восточной части ГБАО температура в феврале останется значительно ниже нуля. Средняя температура составит от -13 до -14 градусов (норма — -15 градусов), в Булункуле температура может опуститься до -20 градусов мороза.

В течение месяца температура будет колебаться: ночью от -22 до -27 градусов мороза, а в отдельные дни возможны экстремальные морозы до -36 градусов. Днем температура будет варьироваться от -5 до +5 градусов, с возможным снижением до -15 градусов в отдельные дни.

Осадков в этих районах будет немного - в пределах 4-16 миллиметров. Также возможны сильные ветры до 12-17 метров в секунду.

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