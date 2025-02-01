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В Ташкенте прошло первое заседание совета национальных координаторов по делам консультативных встреч глав стран ЦА

CentralAsia (UZ) -  В МИД Узбекистана 30-31 января состоялось первое заседание Совета национальных координаторов по делам Консультативных встреч глав государств Центральной Азии.

Как сообщила пресс-служба МИД РУз, в заседании участвовали представители внешнеполитических ведомств Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистан и Туркменистана.

В рамках встречи состоялись презентация Концепции председательства Узбекистана в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в 2025 году, а также обсуждение проекта графика совместных мероприятий, планируемых к проведению в течение текущего года.

В завершение переговоров участники мероприятия выразили необходимость продолжения тесного сотрудничества для успешной организации и проведения всех запланированных мероприятий в рамках председательства Узбекистана в Седьмой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в 2025 году.

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