В Ташкенте прошло первое заседание совета национальных координаторов по делам консультативных встреч глав стран ЦА

CentralAsia (UZ) - В МИД Узбекистана 30-31 января состоялось первое заседание Совета национальных координаторов по делам Консультативных встреч глав государств Центральной Азии.

Как сообщила пресс-служба МИД РУз, в заседании участвовали представители внешнеполитических ведомств Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистан и Туркменистана.

В рамках встречи состоялись презентация Концепции председательства Узбекистана в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в 2025 году, а также обсуждение проекта графика совместных мероприятий, планируемых к проведению в течение текущего года.

В завершение переговоров участники мероприятия выразили необходимость продолжения тесного сотрудничества для успешной организации и проведения всех запланированных мероприятий в рамках председательства Узбекистана в Седьмой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в 2025 году.