В США запретили продажу антибиотика, часто используемого в лечении инфекций у детей

CentralAsia (CA) - Во всем мире возникла тревога по поводу антибиотика под названием «Бактрим», который обычно используется для лечения инфекций среднего уха, желудка, грудной клетки и мочевыводящих путей.

Как пишет SonDakika.com, антибиотики, которые часто используются при лечении инфекций у детей, могут вызывать серьезные побочные эффекты, способные привести к смерти.

Эксперты заявили, что данная ситуация вызвана стимулирующим действием препарата на иммунную систему.

Исследование, проведенное в 2021 году, показало, что каждый третий пациент, принимавший «Бактрим», умер, а 20% была проведена трансплантация легких. Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) добавило на этикетку препарата предупреждение о «серьезных побочных эффектах со стороны легких».

Борьба за жизнь 12-летней Эмми Беллуччи, проживающей в штате Нью-Йорк, показала, что препарат может вызывать дыхательную недостаточность, особенно у маленьких пациентов. После этого события FDA приняло решение изъять «Бактрим» из продажи. Первым штатом, который реализовал это решение, является Алабама.

Ежегодно в США «Бактрим» используют около 3 миллионов человек для лечения различных бактериальных инфекций.