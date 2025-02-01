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Опознаны 28 жертв крушения самолета в Вашингтоне

CentralAsia (CA) -  Опознаны 28 жертв крушения самолета в Вашингтоне, сообщает The Guardian со ссылкой на начальника пожарной службы и службы скорой помощи округа Колумбия Джона Донелли.

По его словам, всего было обнаружено 41 тело погибшего.

«Наши водолазные группы работают в целевых районах, а дополнительные силы Береговой охраны прибудут сегодня днем. Спасательные бригады уже начали прибывать на место происшествия, и они оценивают объем работ, которые необходимо выполнить для извлечения самолета из воды», - сказал он.

Авиакатастрофа произошла 30 января. Самолет выполнял рейс из Уичиты (штат Канзас) в Вашингтон и при заходе в аэропорт столкнулся в небе с военным вертолетом. На борту лайнера было 64 человека, в вертолете — три человека. Оба воздушных судна упали в реку Потомак. Президент США Дональд Трамп объявил, что никто не выжил.

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