экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Туркменистан на Азиаде впервые будет представлен в фигурном катании

CentralAsia (TM) -  С 7 по 14 февраля в китайском городе Харбине пройдут IX зимние Азиатские игры, в которых также примут участие спортсмены из Туркменистана. Они впервые будут представлены в соревнованиях по фигурному катанию, сообщает издание «Хроники Туркменистана».

В общей сложности в Азиатских играх примут участие 1274 спортсмена из 34 стран мира.

На соревнованиях будут разыграны 64 комплекта медалей в 11 видах спорта: горные лыжи, лыжные гонки, биатлон, сноуборд, фристайл, ски-альпинизм, конькобежный спорт, шорт-трек, фигурное катание, керлинг и хоккей.

Туркменистан будет представлен 25 спортсменами в хоккее, фигурном катании и шорт-треке.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com