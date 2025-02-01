В России с 5 февраля вступит в силу закон, предусматривающий режим высылки незаконных мигрантов

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CentralAsia (CA) - В России с 5 февраля вступил в силу закон, предусматривающий режим высылки незаконных мигрантов.

«Те, кто не соблюдает законодательство Российской Федерации или утратил право на легальное пребывание здесь, не должны находиться в нашей стране. Эта мера направлена на повышение безопасности», - написал в телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В отношении мигрантов, не имеющих законных оснований для нахождения в России, наряду с режимами депортации и административного выдворения будет действовать новый режим высылки. Таких иностранных граждан будут вносить в специальный реестр, также их обяжут информировать сотрудников полиции о своей местоположении. Кроме того, они не смогут приобретать жилье или машины, брать кредиты, вступать в брак и свободно перемещаться по стране. При неоднократном нарушении требований контроля в их отношении будет приниматься решение о депортации.

Вводится административная ответственность за нарушение правил въезда в страну или выезда из неё, а также оказание включённому в реестр контролируемых лиц мигранту услуг, предоставление которых запрещается. Полиция может самостоятельно принимать решения об административном выдворении иностранных граждан за пределы России.