В РФ предложили привлекать к ответственности мигрантов, чьи дети не учат русский язык

CentralAsia (CA) - Минпросвещения РФ разработало проект приказа, предполагающий привлечение к административной ответственности мигрантов, чьи дети не сдали экзамен по русскому языку и не начали проходить дополнительное обучение. Об этом пишет «Интерфакс».

Соответствующий проект приказа, который утверждает порядок прохождения детьми иностранных граждан тестирования на знание русского языка перед приемом в школы, опубликован на портале проектов нормативах правовых актов в пятницу.

«Иностранному гражданину, не прошедшему тестирование, в течение трех рабочих дней тестирующей организацией рекомендуется обучение по дополнительным общеразвивающим программам в сфере обучения русскому языку в организациях, реализующих соответствующие программы, за счет средств родителей на срок не менее трех месяцев», - говорится в проекте приказа.

Если в течение месяца ребенок не проходит обучение по дополнительным общеразвивающим программам по русскому языку, органы опеки и попечительства, «проведя обследования жилищно-бытовых условий иностранного гражданина, уведомляют территориальные органы МВД России и территориальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав с целью привлечения родителей иностранного гражданина к административной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по обучению ребенка».

«После прохождения обучения по дополнительным общеразвивающим программам в сфере обучения русскому языку в организациях, реализующих соответствующие программы, за счет средств родителей, иностранный гражданин вправе повторно представить заявление для прохождения тестирования», - говорится проекте.

Сведения о тех, кто не сдал экзамен будут направляться государственной или муниципальной образовательной организацией в территориальный орган МВД России, сообщается в документе.