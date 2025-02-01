ВОЗ заявила о потенциальной угрозе людям, живущим с ВИЧ, из-за сокращения финансирования программ

CentralAsia (CA) - Всемирная организация здравоохранения выразила обеспокоенность возможными последствиями резкой приостановки финансирования программ по борьбе с ВИЧ в странах с низким и средним уровнем дохода.

Как говорится в сообщении, эти программы позволяют более чем 30 миллионам человек в мире получать жизненно необходимую терапию при ВИЧ. По состоянию на конец 2023 г. в мире насчитывалось 39,9 миллиона человек с ВИЧ-инфекцией.

Пауза в финансировании программ по борьбе с ВИЧ может в ближайшее время подвергнуть людей, живущих с ВИЧ, повышенному риску прогрессирования заболевания и смерти и подорвать усилия по профилактике передачи инфекции в различных группах населения и странах. Данные решения в случае их сохранения в силе могут в дальнейшем спровоцировать рост новых случаев заражения и подъем смертности, перечеркнув десятилетия прогресса и даже вернув мир в 1980-е и 1990-е годы, когда каждый год от ВИЧ умирали миллионы людей на всей планете, в том числе многие жители Соединенных Штатов Америки.

Это может обернуться для мирового сообщества значительным регрессом в развитии партнерских связей и инвестиций в научные исследования, которые служили залогом разработки качественных программных решений в области общественного здравоохранения, включая инновационные средства диагностики, приемлемые по стоимости лекарственные препараты и модели оказания помощи при ВИЧ на местном уровне.

ВОЗ призвало правительство Соединенных Штатов предусмотреть дополнительные исключения из принятого решения, с тем чтобы гарантировать предоставление жизненно необходимого лечения и помощи при ВИЧ.

Ранее США вышли из состава ВОЗ.