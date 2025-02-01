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В Узбекистане задержали двух братьев, подозреваемых в убийстве россиянки

CentralAsia (UZ) -  Дело о расчленении жительницы Набережных Челнов передали в Генпрокуратуру. Обвиняемыми проходят двое братьев из Узбекистана — 22 и 27 лет.

Как пишут «Челнинские известия», 26 декабря 2023 года в коллекторе были обнаружены останки женщины. Она состояла в романтических отношениях с младшим из братьев. Она одолжила у старшего сына 500 тыс. рублей, якобы для первоначального взноса за квартиру, а на самом деле отдала их возлюбленному. Но вместо того, чтобы вернуть деньги, мужчина решил убить своего кредитора. К убийству он привлек старшего брата.

Выйти на след злоумышленников следствию удалось по записи с видеокамеры, установленной в жилом доме, где женщина снимала квартиру. Братьев подозревают в разбое с причинением тяжкого вреда здоровью, а также убийстве по сговору, совершенном с особой жестокостью из корыстных побуждений.

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