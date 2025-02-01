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В России женщине грозит 5 лет тюрьмы за фиктивную прописку граждан Узбекистана

CentralAsia (UZ) -  В Тверской области, в городе Удомле, возбуждено уголовное дело в отношении 63-летней местной жительницы.

По данным полиции, она за денежное вознаграждение предоставила свой адрес в деревне Липны для фиктивной регистрации четверых граждан Узбекистана.

Как сообщает «Комсомольская правда», как выяснилось в ходе проверки, иностранцы фактически не проживали в ее доме.

В ее действиях есть состав преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ – фиктивная постановка на учет иностранного гражданина. Женщине грозит уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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