В России женщине грозит 5 лет тюрьмы за фиктивную прописку граждан Узбекистана
- Узбекистан, общество
- 15:22, 01 февраля 2025
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CentralAsia (UZ) - В Тверской области, в городе Удомле, возбуждено уголовное дело в отношении 63-летней местной жительницы.
По данным полиции, она за денежное вознаграждение предоставила свой адрес в деревне Липны для фиктивной регистрации четверых граждан Узбекистана.
Как сообщает «Комсомольская правда», как выяснилось в ходе проверки, иностранцы фактически не проживали в ее доме.
В ее действиях есть состав преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ – фиктивная постановка на учет иностранного гражданина. Женщине грозит уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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