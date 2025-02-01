В Узбекистане в ходе мероприятий «Антитеррор-чистка» задержали 169 человек

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане в ходе мероприятий «Антитеррор-чистка» задержали 169 человек. Они проводились с 27 по 31 января с участием сотрудников Службы государственной безопасности и органов внутренних дел.

Как пишет kun.uz, были выявлены 418 человек, склонных к совершению тяжких и особо тяжких преступлений, оказывающих негативное влияние на криминогенную ситуацию в республике. В отношении них возбуждены уголовные дела.

В рамках этих дел под стражу взяты 169 человек, пресечена деятельность 42 преступных групп.

К административной ответственности привлечены 399 человек, из которых 270 подвергнуты административному аресту.

Задержаны 109 разыскиваемых лиц. С 536 гражданами проведены профилактические беседы, 402 из них получили официальные предупреждения.

В ходе мероприятий из незаконного оборота изъяты 80 единиц огнестрельного оружия с боеприпасами, 30 кг 337 г наркотических веществ, 4 521 сильнодействующее лекарственное средство, 186 ножей, 22 биты и 17 кастетов.