Водителей общественного транспорта Ташкента обязали носить тюбетейки
- Узбекистан, общество
- 15:35, 01 февраля 2025
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CentralAsia (UZ) - Водителей общественного транспорта Ташкента обязали носить тюбетейки.
Как сообщает «Тошшахартрансхизмат», пятница определена «Днем национальной одежды».
«Данным мероприятием мы стремимся широко продвигать наши национальные особенности и подавать пример гражданам», - говорится в сообщении.
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