Водителей общественного транспорта Ташкента обязали носить тюбетейки

CentralAsia (UZ) - Водителей общественного транспорта Ташкента обязали носить тюбетейки.

Как сообщает «Тошшахартрансхизмат», пятница определена «Днем национальной одежды».

«Данным мероприятием мы стремимся широко продвигать наши национальные особенности и подавать пример гражданам», - говорится в сообщении.