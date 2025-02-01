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Водителей общественного транспорта Ташкента обязали носить тюбетейки

CentralAsia (UZ) -  Водителей общественного транспорта Ташкента обязали носить тюбетейки.

Как сообщает «Тошшахартрансхизмат», пятница определена «Днем национальной одежды».

«Данным мероприятием мы стремимся широко продвигать наши национальные особенности и подавать пример гражданам», - говорится в сообщении.

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