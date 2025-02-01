На Земле сегодня будет ощущаться магнитная буря

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - На Землю 1 февраля обрушилась геомагнитная буря, вызванная повышенной солнечной активностью, предупредили в Институте прикладной геофизики имени академика Е.К.Федорова.

По данным специалистов, геомагнитная обстановка в течение дня будет нестабильной и может сказаться на самочувствии метеочувствительных людей.

Согласно прогнозам Института, вспышечная солнечная активность 1 февраля будет от умеренной до высокой, возможны вспышки класса Х, которые считаются самыми мощными из классов солнечных вспышек.

Геомагнитное поле будет слабо возмущенное, 2 февраля ожидается неустойчивое состояние геомагнитного поля. Ожидается ухудшение условий КВ-радиосвязи.

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