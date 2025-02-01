Израиль освободил 183 заключенных палестинцев

CentralAsia (CA) - Израиль освободил 183 заключенных палестинцев в рамках реализации соглашения об обмене заключенными между палестинским сопротивлением и Израилем. Об этом сообщает «Аль-Джазира».

В город Бейтуния утром 1 февраля прибыло несколько автобусов с освобожденными палестинскими заключенными.

В их числе 18 заключенных, приговоренных к пожизненному заключению, 54 — к длительным срокам заключения, а также 111 заключенных из сектора Газа, арестованных после 7 октября 2023 года.

Эти освобождения являются частью продолжающейся сделки, которая включает освобождение последовательных партий палестинских заключенных в обмен на освобождение израильских заключенных сопротивлением.