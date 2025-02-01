В Узбекистане введут льготный тариф на электроэнергию для домов без газа
- Узбекистан, общество
- 20:12, 01 февраля 2025
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CentralAsia (UZ) - Президент Шавкат Мирзиеев поручил разработать льготный тариф для электрифицированных домов. Об этом сообщил министр энергетики Журабек Мирзамахмудов по итогам совещания с главой государства 28 января.
Как пишет Nova24.uz, в Узбекистане для домов, не подключённых к природному газу и использующих только электроэнергию, будет введён льготный тариф.
В 2025 году в Узбекистане власти планируют построить 135 тыс. многоквартирных домов с централизованным отоплением, в которых для приготовления пищи будут использовать только электрические плиты, газоснабжения у них не будет.
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