В Узбекистане введут льготный тариф на электроэнергию для домов без газа

CentralAsia (UZ) - Президент Шавкат Мирзиеев поручил разработать льготный тариф для электрифицированных домов. Об этом сообщил министр энергетики Журабек Мирзамахмудов по итогам совещания с главой государства 28 января.

Как пишет Nova24.uz, в Узбекистане для домов, не подключённых к природному газу и использующих только электроэнергию, будет введён льготный тариф.

В 2025 году в Узбекистане власти планируют построить 135 тыс. многоквартирных домов с централизованным отоплением, в которых для приготовления пищи будут использовать только электрические плиты, газоснабжения у них не будет.