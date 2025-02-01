Парламент Узбекистана принял закон о запрете импорта и продажи вейпов

CentralAsia (UZ) - Законодательная палата Олий Мажлиса на заседании 24 января во втором и третьем чтениях приняла закон, предусматривающий запрет на ввоз и оборот электронных сигарет (вейпов). Документ направлен в Сенат.

Как пишет gazeta.uz, законопроект в первом чтении был принят 7 января. Документ предусматривает запрет оборота (производство, изготовление, хранение, транспортировка или перевозка, ввоз и вывоз из территории Узбекистана) электронных систем доставки никотина, в том числе электронные сигареты и жидкостей к ним.

Кроме того, устанавливается ответственность за правонарушения, связанные с незаконным введением в оборот некурительной табачной продукции, устройств для потребления никотина, в том числе электронных сигарет. Речь шла о запрете ароматизированных вейпов, а не систем нагревания табака.

Документом также устанавливается ответственность в этой сфере. В частности, статьи 186−1 Уголовного кодекса (незаконный оборот или производство этилового спирта, алкогольной и табачной продукции) и Кодекса об административной ответственности (незаконный оборот этилового спирта, алкогольной и табачной продукции) планируется дополнить системой нагревания табака.

Кроме того, предлагается ввести уголовную и административную ответственность за незаконный оборот некурительной табачной продукции и электронных систем доставки никотина, включая электронные сигареты.

Вместе с тем, при добровольном признании вины и уведомлении правоохранительных органов нарушителя предлагают освобождать от ответственности.

Министр здравоохранения Асилбек Худаяров рассказывал о вреде таких сигарет и отметил их распространение среди молодёжи и девушек.

135 депутатов проголосовали «за», 2 воздержались, 1 не голосовал, против — 0

За принятие закона в третьем чтении и отправку его в Сенат проголосовали 133 депутата, воздержавшихся и выступивших против не было, ещё пять не голосовали.

Теперь документ должен одобрить Сенат, затем его направят на подпись президенту.

По данным Минздрава, оборот электронных сигарет запрещён в 37 странах, в том числе в Аргентине, Бразилии, КНДР, Индии, Иране, Ираке, Норвегии, Сингапуре, Турции, Туркменистане. В Казахстане также рассматривается законопроект о запрете оборота электронных сигарет. Великобритания с 1 июня вводит запрет на продажу одноразовых вейпов.