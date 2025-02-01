Население Узбекистана на начало года составляет 37,5 млн человек

CentralAsia (UZ) - Население Узбекистана на 1 января 2025 года составляет 37 млн 543,2 тыс. человек. Об этом сообщило Агентство статистики при президенте Узбекистана.

На начало 2024 года население составляло 36 млн 799,8 тыс. человек.

В январе-декабря 2024 года в стране родилось 926 тыс. 422 ребенка.

В прошлом году в Узбекистан на постоянное место жительства прибыли 2,2 тыс. человек уехали из страны 10,8 тыс. человек.