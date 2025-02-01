экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Население Узбекистана на начало года составляет 37,5 млн человек

CentralAsia (UZ) -  Население Узбекистана на 1 января 2025 года составляет 37 млн 543,2 тыс. человек. Об этом сообщило Агентство статистики при президенте Узбекистана.

На начало 2024 года население составляло 36 млн 799,8 тыс. человек.

В январе-декабря 2024 года в стране родилось 926 тыс. 422 ребенка.

В прошлом году в Узбекистан на постоянное место жительства прибыли 2,2 тыс. человек уехали из страны 10,8 тыс. человек.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com