США вводят пошлины на импорт из Канады, Мексики и Китая. Страны принимают ответные меры

CentralAsia (CA) - Президент Дональд Трамп в субботу подписал указ о введении «жестких пошлин» на импорт из Мексики, Канады и Китая, сообщает Assosiated Press.

Президент-республиканец написал в социальных сетях, что пошлины необходимы «для защиты американцев», призвав три страны сделать больше для ограничения производства и экспорта незаконного фентанила, а Канаду и Мексику — сократить нелегальную иммиграцию в США.

Трамп объявил чрезвычайное экономическое положение, чтобы установить пошлины в размере 10% на весь импорт из Китая и 25% на импорт из Мексики и Канады. Энергия, импортируемая из Канады, включая нефть, природный газ и электроэнергию, будет облагаться налогом по ставке 10%. Приказ Трампа включает механизм повышения ставок, взимаемых США, в ответ на ответные меры со стороны других стран, что повышает вероятность еще более серьезного экономического сбоя.

«Действия, предпринятые сегодня Белым домом, разъединили нас, а не объединили», - заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, объявив, что его страна введет соответствующие 25-процентные пошлины на импорт из США на сумму до 155 миллиардов долларов, включая алкоголь и фрукты.

Президент Мексики также приказал ввести ответные пошлины.

«Мы категорически отвергаем клевету Белого дома о том, что мексиканское правительство имеет связи с преступными организациями, а также о любых намерениях вмешиваться в дела нашей территории», - написала президент Мексики Клаудия Шейнбаум в посте на X, сообщив, что она поручила своему министру экономики принять ответные меры, которые включают ответные пошлины и другие меры в защиту интересов Мексики.

Министерство коммерции Китая выразило недовольство решением США ввести пошлины на китайские товары в 25%. Пекин подаст иск во Всемирную торговую организацию (ВТО).