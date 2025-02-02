Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Малайзию с официальным визитом

// Пресс-служба президента Узбекистана

CentralAsia (UZ) - Президент Шавкат Мирзиёев совершит официальный визит в Малайзию 4−5 февраля. Об этом сообщила пресс-служба президента.

В Куала-Лумпуре планируются переговоры с премьер-министром Анваром Ибрагимом, встречи с топ-менеджерами ведущих малазийских компаний, участие в работе совместного бизнес-форума и других мероприятиях.

Стороны обсудят углубление узбекско-малазийских отношений, в том числе в таких направлениях, как торговля, инвестиции, инновации, технологическая кооперация, нефтехимия, электроника, «зелёная» энергетика, «умное» сельское хозяйство, туризм и другие. Особое внимание будет уделено активизации культурно-гуманитарного обмена.

По итогам саммита планируется принятие совместного заявления и пакета соглашений, направленных на развитие полномасштабного партнёрства двух государств.

В преддверии визита в Малайзии состоялась встреча аналитических центров и исследовательских структур. В ближайшие дни пройдут презентации туристического потенциала и культурного наследия Узбекистана, форум ректоров ведущих вузов двух стран и другие мероприятия.