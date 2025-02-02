В Узбекистане производили крем «Тик-Ток». Российская компания подала жалобу

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане предприниматель попал под разбирательство за незаконное использование товарного знака. Он производил контрафактный детский крем с названием «Тик-Ток». Об этом пишет Podrobno.uz.

Жалобу подала российская компания «Свобода», которая увидела в названии продукта схожесть со своим брендом «Тик-Так».

Как сообщили в Министерстве юстиции, на рынке также обнаружили косметику под брендом «Алеса», которая по звучанию напоминала торговую марку «Алиса». Она также принадлежат этой компании.

По результатам проверки к нарушителю были применены меры, а продукцию убрали с продажи.